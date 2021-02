Paura a Istanbul, getta i figli dalla finestra per salvarli dal palazzo in fiamme – Il video (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un gesto disperato per salvare i propri figli da un incendio. È accaduto a Istanbul, dove una madre ha tratto in salvo i suoi quattro figli dalle fiamme divampate nel proprio appartamento, gettandoli tra le braccia dei vicini accorsi al di sotto del palazzo. La donna è stata ricoverata per precauzione e dismessa dopo poche ore. Stando alle dichiarazioni delle autorità locali, sia lei che i bambini sono in buona salute. video: YouTube/@AA Leggi anche: Scontri in Turchia, Erdogan schiera i cecchini all’Università del Bosforo. Oltre 150 studenti arrestati: «Hanno voluto umiliarci» Turchia, studenti arrestati per aver manifestato contro la nomina del rettore vicino a Erdogan – Il video Covid-19, dietro la svolta sul vaccino c’è una startup ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un gesto disperato per salvare i proprida un incendio. È accaduto a, dove una madre ha tratto in salvo i suoi quattrodalledivampate nel proprio appartamento,ndoli tra le braccia dei vicini accorsi al di sotto del. La donna è stata ricoverata per precauzione e dismessa dopo poche ore. Stando alle dichiarazioni delle autorità locali, sia lei che i bambini sono in buona salute.: YouTube/@AA Leggi anche: Scontri in Turchia, Erdogan schiera i cecchini all’Università del Bosforo. Oltre 150 studenti arrestati: «Hanno voluto umiliarci» Turchia, studenti arrestati per aver manifestato contro la nomina del rettore vicino a Erdogan – IlCovid-19, dietro la svolta sul vaccino c’è una startup ...

