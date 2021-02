Padre uccide figlia, la piccola aveva solo 5 mesi: “Ferite orrende” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Padre uccide figlia causandole delle lesioni spaventose. I soccorsi medici sin da subito non hanno creduto alla bugia dell’incidente. Padre uccide figlia di soli 5 mesi e la pena ricevuta è esemplare. Per il 42enne Philip Peace ci sarà infatti da trascorrere il resto della sua vita in carcere. Questa è la sentenza emessa dal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 febbraio 2021)causandole delle lesioni spaventose. I soccorsi medici sin da subito non hanno creduto alla bugia dell’incidente.di soli 5e la pena ricevuta è esemplare. Per il 42enne Philip Peace ci sarà infatti da trascorrere il resto della sua vita in carcere. Questa è la sentenza emessa dal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

