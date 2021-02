Ospedale di Bergamo, crescono i contagi: “Situazione, per ora, sotto controllo” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si legge preoccupazione nelle parole che il direttore sanitario dell’Ospedale Papa Govanni di Bergamo, Fabio Pezzoli, rilascia all’agenzia di stampa Adn Kronos: “Al Pronto soccorso abbiamo dieci persone per sospetto Covid in attesa di valutazione ed eventuale ricovero, tutte della provincia di Bergamo. Fino alla settimana scorsa contavamo due persone alla settimana dalla Bergamasca. Vedendo quello che c’è oggi in Pronto soccorso sembrerebbe che le cose stiano cambiando. È un segnale che fa pensare”. I numeri: 24 pazienti Covid ricoverati in Terapia intensiva, di questi quattro arrivano dalla provincia di Brescia, mentre 50 sono i posti letto ordinari per acuti occupati. “Al momento su quattro livelli di emergenza noi siamo al secondo, proiettati verso il terzo”. Il direttore dice che per ora all’Ospedale cittadino ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si legge preoccupazione nelle parole che il direttore sanitario dell’Papa Govanni di, Fabio Pezzoli, rilascia all’agenzia di stampa Adn Kronos: “Al Pronto soccorso abbiamo dieci persone per sospetto Covid in attesa di valutazione ed eventuale ricovero, tutte della provincia di. Fino alla settimana scorsa contavamo due persone alla settimana dalla Bergamasca. Vedendo quello che c’è oggi in Pronto soccorso sembrerebbe che le cose stiano cambiando. È un segnale che fa pensare”. I numeri: 24 pazienti Covid ricoverati in Terapia intensiva, di questi quattro arrivano dalla provincia di Brescia, mentre 50 sono i posti letto ordinari per acuti occupati. “Al momento su quattro livelli di emergenza noi siamo al secondo, proiettati verso il terzo”. Il direttore dice che per ora all’cittadino ...

