Numeri alla mano, gli italiani hanno ancora timore del 5G (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli italiani, come dimostrano i dati raccolti circa le ricerche effettuate online, sono scettici sul 5G e sugli eventuali danni alla salute L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli, come dimostrano i dati raccolti circa le ricerche effettuate online, sono scettici sul 5G e sugli eventuali dannisalute L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Antonio_Tajani : Le mie condoglianze alla famiglia del povero Matteo. Una tragedia che ha scosso non solo la provincia di Frosinone.… - NicolaPorro : ?? Tagli alle dosi di #vaccini, l’Europa va a rilento, i numeri farlocchi per giustificare il #lockdown, gli insulti… - TuttoAndroid : Numeri alla mano, gli italiani hanno ancora timore del 5G - lUltimoUomo : RT @dsaltari: Alla fine di questo piccolo thread trovate il pezzo in cui provo a capire perché la Roma va così male con le “grandi” - una d… - zziatizia : @gilmoredips No devi soffrire come noi per poi arrivare alla XxX non ti spoilero i numeri -