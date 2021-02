Nigeria: attacco a una scuola, rapite oltre 300 studentesse (Di venerdì 26 febbraio 2021) oltre 300 studentesse sono state rapite da sospetti banditi armati, nel secondo sequestro di massa di questo tipo in poco più di una settimana in Nigeria. Lo ha riferito un insegnante della scuola dove... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 febbraio 2021)300sono stateda sospetti banditi armati, nel secondo sequestro di massa di questo tipo in poco più di una settimana in. Lo ha riferito un insegnante delladove...

