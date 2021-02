Napoli, Gattuso multato: provvedimento per la bestemmia contro il Crotone (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ arrivato un provvedimento nei confronti dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, il tecnico è stato multato a causa di una bestemmia in occasione della partita del campionato di Serie A contro il Crotone. Non è un buon momento per la squadra azzurra che è reduce dall’eliminazione ai sedicesimi di Europa League contro il Granada, inutile la vittoria contro gli spagnoli. In campionato il rendimento è stato molto altalenante, al momento la squadra di Gennaro Gattuso è fuori anche dalla zona Europa League, servirà un cambio di passo per evitare l’esonero. Il provvedimento nei confronti di Gattuso Nel frattempo l’allenatore Gennaro Gattuso è stato punito con una multa ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ arrivato unnei confronti dell’allenatore delGennaro, il tecnico è statoa causa di unain occasione della partita del campionato di Serie Ail. Non è un buon momento per la squadra azzurra che è reduce dall’eliminazione ai sedicesimi di Europa Leagueil Granada, inutile la vittoriagli spagnoli. In campionato il rendimento è stato molto altalenante, al momento la squadra di Gennaroè fuori anche dalla zona Europa League, servirà un cambio di passo per evitare l’esonero. Ilnei confronti diNel frattempo l’allenatore Gennaroè stato punito con una multa ...

sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - claudioruss : «È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio: 'Fino a qui t… - GoalItalia : Gattuso sanzionato per espressione blasfema in Crotone-Napoli: patteggia per 3mila euro ? - CalcioWeb : @sscnapoli, il tecnico #Gattuso è stato punito per bestemmia - rep_napoli : Calcio: espressioni blasfeme, multa di 3.000 euro a Gattuso [aggiornamento delle 18:24] -