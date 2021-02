Modric scambia la maglia con…l’Immacolata | il croato onora il primo trofeo vinto all’oratorio

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lukaal termine della sfida contro l’Atalanta hato la propriaAlzano. Quest’ultimo è un club di seconda categoria che gioca nell’omonimo oratorio di Alzano Lombardo (Bergamo). Cosa lega il? Il fatto che nel 1997 vi abbiailtorneo quando militava ancora negli esordienti dello Zadar. Luca Buzzetti, già compagno nelle giovanili locali dell’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, ha regalato alladel centenario dell’Immacolata (fondata nel 1921 ad Alzano Maggiore), ricambiato dal giocatore con la sua numero 10 con dedica sul retro: “Agli amici dell’Immacolata Alzano Lombardo per il loro centenario in ricordo del ...

Alzano Lombardo – Prima serve lo scarico al match winner Ferland Mendy, sullo schema dalla bandierina con Toni Kroos, per battere l'Atalanta nell'ottavo di andata di Champions. Poi, oplà, in ricordo d ...