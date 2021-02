Le spettacolari immagini della festa delle lanterne in Cina

Leggi su wired

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Le tradizioni sono tradizioni. Anche se c’è una pandemia in corso. Lachiude i festeggiamenti per dare il benvenuto al nuovo anno lunare, l’anno del bue, con la classica e benaugurante. Cinque giorni, dal 22 al 26 febbraio, che mettono il punto alle lunghissime celebrazioni del capodanno cinese. È il momento di archiviare un periodo di vacanza segnato inevitabilmente dal Covid-19: la popolazione è stata invitata a non mettersi in viaggio per tornare in famiglia, per evitare di dare nuovo fiato al contagio. Ma i cinesi non rinunciano alle tradizioni e il festival, celebrato soprattutto di notte, regala anche nel 2021suggestive, come quelle che abbiamo raccolto nella gallery. Wired.