Le previsioni meteo per l’Italia del 26 febbraio | temperature sopra i 20 gradi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono all’insegna della Primavera piena leperdi oggi, venerdì 26, cielo prevalentemente sereno,la media stagionale, anche oltre i 20, locali nebbie e foschie. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile non ha emesso bollettino di allerta Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, giovedì 25, e valido fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 26, la cartina delè interamente verde. Non sono previste allerta a livello idraulico ed idrogeologico. Escluso il rischio temporali. L’allerta ...

Capezzone : +++Spazio denuncia+++ Ingiusta e inaccettabile questa censura tv contro Rocco Casalino. Inspiegabilmente preclusi a… - RobertoBurioni : 'Meteo morte' è brutto ma un meteorologo che parla di virus durante una pandemia tragica e senza precedenti è qualc… - siobanvict : RT @SkyTG24: Meteo a Roma: le previsioni di oggi 26 febbraio - CETEMPS_Univaq : PREVISIONI METEO 26-28 FEBBRAIO 2021: CIELI SERENI O POCO NUVOLOSI ANCHE PER IL FINE SETTIMANA. SOLO QUALCHE NUBE I… - karda70 : Le #previsioni #meteo per l’Italia del #26febbraio, #temperature sopra i 20 gradi #Ambiente #Snpa… -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, tra la notte ed il mattino di oggi, venerdì 26 febbraio, sarà ancora presente il rischio di banchi di nebbia di matrice marittima ( caligo ) lungo le ...Un robusto campo anticiclonico continua ad interessare l'Italia intera garantendo alla Liguria condizioni di bel tempo almeno sino a domenica. Queste ledi Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 26 febbraio 2021 Rischio di banchi di nebbia di matrice marittima (caligo) in mare aperto, ma non si escludono estensioni anche alla ...Nel corso del prossimo weekend il nostro Paese sarà interessato da refoli di aria più fresca in arrivo dai Balcani che provocheranno un generale abbassamento delle temperature, dopo il vero e proprio ...A Prati domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10.8 millimetri di pioggia. La ...