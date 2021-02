Lavoro | Miccoli | ‘bene Orlando | riforma ammortizzatori priorità governo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Fa bene il Ministro delAndreaad accelerare sulladeglisociali convocando di nuovo il tavolo con le forze sociali per presentare un primo documento. Questaè l’intervento più urgente che il Governo Draghi deve mettere in campo”. Così Marco, responsabiledella segreteria nazionale Pd.“Senza unache garantisca il sostegno al reddito a tutti i lavoratori che perderanno l’occupazione, non sarà possibile sbloccare i licenziamenti. Ora, comunque, è necessario prorogare di nuovo il blocco così come è necessario garantire la cassaintegrazione per Covid fino al termine dell’emergenza”. L'articolo CalcioWeb.