Il Cantante Mascherato 2 | vince il Pappagallo Red Canzian Al secondo posto la Farfalla Mietta | al terzo il Lupo Max Giusti

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il2 - Redè ilIlla seconda edizione de Il: sotto la maschera, come ormai tutti avevano capito, si celava Red. Dopo una vita passata con i Pooh e una nuova carriera da solista, nella quale si è lanciato qualche anno fa, lo “zio” di Francesco Facchinetti dovrà fare i conti da oggi in poi anche con questa maschera elegante ed imponente, che gli ha “riempito la vita per cinque settimane” e che il pubblico ha amato al primo sguardo. La prima maschera a cadere nel corso della finale è stata quella di Orsetto, che ha perso lo spareggio iniziale conper una manciata di voti (52% contro 48%). Nel grosso costume, il più amato dai ...