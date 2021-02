Icardi fa preoccupare | pubblicata una FOTO con l’ossigeno | svelato il motivo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Mauronon è a disposizione per la partita del Psg contro il Dijon, sfida prevista per sabato 27 febbraio alle 17. La comunicazione ufficiale è stata quella di gastroenterite ma il calciatore ha pubblicato unapreoccupante. L’ex Inter ha aggiornato sulla sua situazione con una Stories Instagram che ha fatto presto il giro del web.è steso a letto con. In molti sul web hanno collegato lo scatto ad un caso di Coronavirus, al momento non arrivano conferme. Il calciatore argentino era già risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto emerso sarebbe un metodo per recuperare le fatiche accumulate a livello anche cardio-respiratorio. Il dramma di Alisson, non può andare al funerale del padre: “è disperato” L'articolo CalcioWeb.

Ci dobbiamo? 'In questi mesi in cui la variante inglese ha fatto la sua comparsa in ...per chi insegna igiene ma soprattutto lavora nel laboratorio diretto dal professor Giancarloda ...... al di sotto della media italiana, anche se fala sanità per il rischio che in poco ...di rilevamento regionale fanno arrivare i tamponi al laboratorio del professor Giancarloal San ...Importante quindi ciò che, sempre sui social, ha pubblicato poco dopo la moglie Wanda Nara: "Cibo semplice e sano, scendi a mangiare tesoro", il suo messaggio a corredo delle foto della cena. Icardi è ...L'attaccante del Psg ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae a letto con la mascherina per l'ossigeno: sul web dubbi sulla condizione dell'ex Inter ...