Germania agli Eurovision 2021 con Jendrik Sigwart (Di venerdì 26 febbraio 2021) Jendrik Sigwart è l'incaricato a rappresentare la Germania all'Eurovision Song Contest del 2021 che si svolgerà in diretta mondiale a maggio. Cosa è L'Eurovision Song Contest ? Potremmo definire questo festival musicale come il "Sanremo Europeo". Dal 1956 ogni anno assistiamo alla gara canora più seguita nel mondo, l'unica che coinvolge cantanti provenienti da vari paesi Europei. Nel 2020 l'evento è stato sospeso a causa della pandemia ma si prepara a tornare, la gara ha inizio il 18 maggio per poi concludersi il 22 con la finale degli artisti rimasti. Le canzoni presentate sono scelte da una giuria di 20 professionisti e 100 fruitori abituali di musica che hanno visto in Jendrik Sigwart la nuova promessa musicale di origine Tedesca. Il Contest ...

