F1 | Verstappen | “Io nei piani Mercedes per il 2022? Non ci penso”

"Ovviamente non so cosa farà Hamilton alla fine di questa stagione, preferisco concentrarmi solo su me stesso. Sto guardando con grande attenzione a questo 2021 per cercare di renderlo un successo. Quindi, tra il primo shakedown a Silverstone e tutta la fase di preparazione prima dei test, non ho proprio tempo per pensare a questo tipo di cose". Max Verstappen non sembra pensare eccessivamente al suo futuro e in un'intervista concessa a RaceFans dimostra di non voler parlare della provocazione del suo team principal in Red Bull, Christian Horner, che lo ha di fatto già associato alla Mercedes per il 2022: "Sono molto rilassato e molto calmo. Come ho già detto, voglio solo concentrarmi sul 2021, per me è è la cosa più importante".

