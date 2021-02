Cruciani zittisce Karima Moual | «Una volta che accogli i migranti sei già fregato» video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tensione a Dritto e Rovescio. Scontro sul tema dell’immigrazione trae Giuseppe. In studio da Paolo Del Debbio, la giornalista ipotizza lo scenario che ci attende, con Mario Draghi a Palazzo Chigi e Luciana Lamorgese confermata al Viminale, ma con Matteo Salvini nella nuova maggioranza. Scontro su immigrazione «È un po’ difficile che Draghi possa farsi dettare l’agenda da Matteo Salvini. Continuerà sulla stessa linea della Lamorgese che non è la Boldrini. Anzi Lamorgese ha spesso seguito la linea di Salvini, tant’è vero che è stata criticata. Draghi dice che sosterrà una politica sui rimpatri e sul ricollocamento europeo ma non ha parlato di cittadinanza e di integrazione. Quindi non è un governo schierato a sinistra. Stiamo parlando di immigrazione ma sulla base emergenziale. Non stiamo parlando di una politica ...