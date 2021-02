Cristina D’Avena | il mistero sulla sua vita privata | è fidanzata | ma con chi?

Leggi su viagginews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Il mio fidanzato è un segreto, c’è troppa curiosità”: così diarava tempo fa. Scopriamo qualcosa di più al riguardo., una vera e propria istituzione della musica per cartoni animati (e non solo) e “fatina buona” per intere generazioni di italiani, è. Ma sul compagno la leggendaria cantante non vuole rivelare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com