Covid, 20.499 casi e 253 morti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 20.499 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Positività in lieve aumento rispetto a ieri, quando erano 19886. Diminuiscono i morti: sono 253 i decessi nelle ultime 24 ore. Ieri erano 308. Leggi anche... Iss: "Valutare chiusura scuole". De Luca le chiude, Dad anche in Puglia e Marche Rt stabile a 0,99. Cambiano i colori: 3 in zona rossa, 9 arancioni (di L. Matarese) Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 20.499 idi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Positività in lieve aumento rispetto a ieri, quando erano 19886. Diminuiscono i: sono 253 i decessi nelle ultime 24 ore. Ieri erano 308. Leggi anche... Iss: "Valutare chiusura scuole". De Luca le chiude, Dad anche in Puglia e Marche Rt stabile a 0,99. Cambiano i colori: 3 in zona rossa, 9 arancioni (di L. Matarese)

repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 20.499 nuovi casi, 253 morti - Adnkronos : L'Italia, che secondo i dati Ecdc ha ricevuto 499.200 dosi di Astrazeneca, ne ha somministrate 96.621 (19%) - rosariarenna : RT @LaPresse_news: Il #dati del 26 febbraio: 20.499 e 253 vittime. Tasso di positività al 6,3% - cesarebrogi1 : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 20.499 contagi; 308 DECESSI!!! SUPERATI I 97.200 (97.227) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TA… - CiaoKarol : Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 26 febbraio: 253 morti e 20.499 casi in più. Molise, è zona rossa:… -