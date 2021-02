Cosa succede con i licenziamenti dal 1 aprile? Ce lo spiega Cesare Damiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un mese, giorno più, giorno meno. Il 31 marzo scade ufficialmente il blocco dei licenziamenti, imposto un anno fa a mezzo decreto da parte dell’allora governo Conte, in pieno lockdown di primavera. Dal 1 aprile per le imprese sarà possibile avviare delle ristrutturazioni le quali porteranno quasi certamente a numerosi esuberi. C’è dell’altro. Sempre a fine marzo scade uno dei principali ammortizzatori sociali pandemici, la Cassa integrazione Covid. Uno uno-due che rischia di tramutarsi in un bagno di sangue. Scenario che gli imprenditori italiani vorrebbero scongiurare, come dimostra la proposta giunta da Confindustria per mezzo del presidente, Carlo Bonomi. E cioè una norma transitoria ad hoc, che eviti lo shock e accompagni il sistema industriale verso un ritorno alle normali condizioni di libero mercato. Niente strappi, insomma, come fa capire ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un mese, giorno più, giorno meno. Il 31 marzo scade ufficialmente il blocco dei, imposto un anno fa a mezzo decreto da parte dell’allora governo Conte, in pieno lockdown di primavera. Dal 1per le imprese sarà possibile avviare delle ristrutturazioni le quali porteranno quasi certamente a numerosi esuberi. C’è dell’altro. Sempre a fine marzo scade uno dei principali ammortizzatori sociali pandemici, la Cassa integrazione Covid. Uno uno-due che rischia di tramutarsi in un bagno di sangue. Scenario che gli imprenditori italiani vorrebbero scongiurare, come dimostra la proposta giunta da Confindustria per mezzo del presidente, Carlo Bonomi. E cioè una norma transitoria ad hoc, che eviti lo shock e accompagni il sistema industriale verso un ritorno alle normali condizioni di libero mercato. Niente strappi, insomma, come fa capire ...

EnricoLetta : In 3anni ci sono stati 164 cambi di casacca in Parlamento. Non c’entra la coscienza. Né all’ EuroParlamento né in n… - Corriere : Inter: Suning sospesa in Borsa, voci di un cambio di proprietà. Che succederà alla soci... - Europarl_IT : L'ultimo vaccino #COVID19 autorizzato nell'UE è un vaccino a vettore virale. Cosa succede con questo tipo di vacc… - GioCacace78 : RT @fasulo_antonio: Ma non voleva riaprire i ristoranti la sera? Vedi cosa succede quando vai dietro a #Salvini. #Bonaccini #TerzaOndata… - louisxsunnn : @diorvdua cosa succede -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede M5S, riparte la diaspora i leader sotto processo. E Conte incontra Grillo Polveriera M5S : dopo la nascita del governo Draghi e le espulsioni (partono i ricorsi in tribunale), l'esito della partita sui sottosegretari causa un ulteriore terremoto tra i 5Stelle. Lascia il ...

Ferrari, Sainz: 'Campione del mondo entro 5 anni'. Binotto: 'Basta delusioni' Essere Ferrari è migliorare in ogni cosa che si fa. È una famiglia. C'è un team che lavora giorno e notte, questo è uno sport di squadra. È uno stimolo che ci diamo l'uno con l'altro: l'importante è ...

Inter, titolo Suning sospeso in Cina: cosa succede adesso Corriere dello Sport.it Formula 1. Ferrari, Binotto: «Tornare a vincere è un imperativo» Mattia Binotto, nella conferenza stampa che dà il via alla stagione 2021 della Ferrari, parla del ritorno alla vittoria come di un imperativo. E svela su quali aspetti la Rossa ha lavorato per dare a ...

I migliori router wifi I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link ...

Polveriera M5S : dopo la nascita del governo Draghi e le espulsioni (partono i ricorsi in tribunale), l'esito della partita sui sottosegretari causa un ulteriore terremoto tra i 5Stelle. Lascia il ...Essere Ferrari è migliorare in ogniche si fa. È una famiglia. C'è un team che lavora giorno e notte, questo è uno sport di squadra. È uno stimolo che ci diamo l'uno con l'altro: l'importante è ...Mattia Binotto, nella conferenza stampa che dà il via alla stagione 2021 della Ferrari, parla del ritorno alla vittoria come di un imperativo. E svela su quali aspetti la Rossa ha lavorato per dare a ...I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link ...