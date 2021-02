Basket: Nba, Irving e Harden show a Brooklyn travolge Orlando (Di venerdì 26 febbraio 2021) New York, 26 feb. - (Adnkronos) - Tutto facile per i Nets (22-12) in casa contro gli Orlando Magic (13-20) travolti 129-92, senza Kevin Durant. Per la squadra di Steve Nash si tratta dell'ottava vittoria consecutiva, la striscia di successi più lunga dal 2012 a oggi, cioè da quando la franchigia si è trasferita a Brooklyn. Ai Nets basta un secondo quarto da 41-19 con il 73% al tiro per regolare gli ospiti, piazzandone altri 37 nel quarto finale per realizzare la ventesima partita con almeno 120 punti a referto. Ventisette di questi portano la firma di un Kyrie Irving da 9 assist, mentre James Harden ne segna 20 con 9 rimbalzi e 7 assist e Landry Shamet si regala una serata da 19 e 9 rimbalzi uscendo dalla panchina, propiziando il parziale di 26-4 a cavallo dei due tempi che ha deciso il match. I 28 punti con 12 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) New York, 26 feb. - (Adnkronos) - Tutto facile per i Nets (22-12) in casa contro gliMagic (13-20) travolti 129-92, senza Kevin Durant. Per la squadra di Steve Nash si tratta dell'ottava vittoria consecutiva, la striscia di successi più lunga dal 2012 a oggi, cioè da quando la franchigia si è trasferita a. Ai Nets basta un secondo quarto da 41-19 con il 73% al tiro per regolare gli ospiti, piazzandone altri 37 nel quarto finale per realizzare la ventesima partita con almeno 120 punti a referto. Ventisette di questi portano la firma di un Kyrieda 9 assist, mentre Jamesne segna 20 con 9 rimbalzi e 7 assist e Landry Shamet si regala una serata da 19 e 9 rimbalzi uscendo dalla panchina, propiziando il parziale di 26-4 a cavallo dei due tempi che ha deciso il match. I 28 punti con 12 ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba Basket: Nba; Sixers inarrestabili, ma Nets e Bucks ci sono Corrono le prime tre della Eastern Conference: nel turno di questa notte in Nba infatti sia la capolista Philadelphia, sia le dirette inseguitrici, cioè Nets e Bucks hanno vinto con largo margine e bel gioco. La sorpresa è arrivata invece dai Clippers, secondi a ovest, caduti ...

Hennessy diventa il primo Partner globale della NBA per gli alcolici ... Asia - Pacifico, Europa e Sud America con il lancio di un adattamento della campagna 'Hennessy x NBA: Lines' che celebra coloro che stanno portando avanti il gioco del basket. I fan di tutto il ...

Basket: Nba, i risultati delle partite - Sardiniapost.it SardiniaPost Basket: Nba, Dallas ko grazie alla difesa e Philadelphia consolida leadership a Est Philadelphia, 26 feb. -(Adnkronos) - Vittoria convincente dei Philadelphia 76ers (22-11), che dominano 111-97 i Dallas Mavericks (15-16) dal secondo quarto in poi lasciando Joel Embiid e Ben Simmons i ...

Nba, I Sixers continuano a vincere, ma Nets e Bucks ci sono PHILADELPHIA (Stati Uniti) - Nella notte italiana della regular-season dell'Nba, corrono le prime tre della Eastern Conference. Vittoria sia della capolista Philadelphia, sia delle inseguitrici, cioè ...

PHILADELPHIA (Stati Uniti) - Nella notte italiana della regular-season dell'Nba, corrono le prime tre della Eastern Conference. Vittoria sia della capolista Philadelphia, sia delle inseguitrici, cioè Nets e Bucks hanno vinto con largo margine e bel gioco. La sorpresa è arrivata invece dai Clippers, secondi a ovest, caduti ...