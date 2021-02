Assaltano un albergo | sequestrano il portiere e scappano in monopattino

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Valentina Dardari I quattro adolescenti hanno rapinato l'hotel per “combattere la noia”. Il colpo era stato studiato nei minimi particolari Quattro adolescenti hanno assalito une, dopo aver sequestrato illegandogli i polsi con del nastro adesivo, sono fuggiti in. Quando sono stati beccati si sono giustificati davanti alle forze dell’ordine asserendo di averlo fatto per noia. Poverini, si stavano annoiando e non hanno trovato nulla di meglio da fare che studiare nei minimi particolari un piano per dare l’assalto a un. Il piano studiato nei dettagli Secondo quanto riportato da Il Messaggero la polizia di Torino è riuscita a fermare la banda di adolescenti che si erano dati alla fuga utilizzando i loro monopattini. Mezzo del resto appropriato a ragazzini della loro ...

Quattro adolescenti hanno assalito un albergo e, dopo aver sequestrato il portiere legandogli i polsi con del nastro adesivo, sono fuggiti in monopattino. Quando sono stati beccati si sono giustificat ...«Il dipendente dell'albergo – spiegano in polizia – è stato sopraffatto e minacciato con un coltello ed è stato costretto a indicare dove si trovava il denaro», in un cassetto che uno della banda ha ...