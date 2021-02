Veretout: “La qualificazione non è scontata, il Braga è forte. Fosse per me giocherei sempre” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Jordan Veretout, centrocampista della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky appena prima della sfida di ritorno col Braga. Queste le considerazioni del francese giallorosso: “Sappiamo che non è finita, la qualificazione si gioca su due partite. Non dobbiamo gestire perché il Braga è una squadra molto forte e anche stasera dobbiamo vincere per forza. Vorrei giocare tutte le partite e sono pronto per scendere in campo ogni volta. Il mister sceglie e chi è chiamato in causa deve sempre rispondere presente”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Jordan, centrocampista della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky appena prima della sfida di ritorno col. Queste le considerazioni del francese giallorosso: “Sappiamo che non è finita, lasi gioca su due partite. Non dobbiamo gestire perché ilè una squadra moltoe anche stasera dobbiamo vincere per forza. Vorrei giocare tutte le partite e sono pronto per scendere in campo ogni volta. Il mister sceglie e chi è chiamato in causa deverispondere presente”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

