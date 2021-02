Val Seriana, il sindaco di Valgoglio: “Ats contro lo screening di massa? Lunedì farò i tamponi ai miei cittadini, non posso restare a guardare” – Video (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Abbiamo una percentuale molto alta di positivi nella nostra piccola comunità. Io so cosa sia il coronavirus, gli sono sopravvissuto dopo essere stato in terapia intensiva; non posso restare a guardare la mia comunità andare verso il peggio. Quindi, Ats o non Ats, Lunedì farò i tamponi ai cittadini“. Queste le parole di Angelo Bosatelli, sindaco di Valgoglio che ha ricevuto un riscontro negativo dall’Azienda di tutela della salute di Bergamo su uno screening di massa nel suo comune. “Da questi enti ti aspetti sempre che capiscano, ma io andrò avanti comunque per mettere in sicurezza gli abitanti di Valgoglio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Abbiamo una percentuale molto alta di positivi nella nostra piccola comunità. Io so cosa sia il coronavirus, gli sono sopravvissuto dopo essere stato in terapia intensiva; nonla mia comunità andare verso il peggio. Quindi, Ats o non Ats,ai“. Queste le parole di Angelo Bosatelli,diche ha ricevuto un risnegativo dall’Azienda di tutela della salute di Bergamo su unodinel suo comune. “Da questi enti ti aspetti sempre che capiscano, ma io andrò avanti comunque per mettere in sicurezza gli abitanti di”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

