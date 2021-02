Vaccino | Noja | “Garantire precedenza alle persone fragili”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le Raccomandazioni per l’individuazione delle priorità della fase 2” della vaccinazione anticovid, “pubblicate lo scorso 8 febbraio sono gravemente inadeguate”, “tra leestremamente vulnerabili con diritto dinon sono incluse tantissime malattie rare gravi e con comorbilità severissime. Ci sono tanti malati che vivono da un anno nella paura e nella segregazione. Solo per alcune patologie le raccomandazioni prevedono la vaccinazione dei conviventi. Altro elemento totalmente illogico. Queste lacune verrano colmate dregioni, ma il risultato sarà che un paziente lombardo potrà essere trattato in maniera diversa da uno laziale”. Lo ha detto Lisa, deputata di Italia Viva, nel corso dell’informativa del ministro Speranza sulle misure contro il Covid.“Per questo noi di Italia ...