Ultimi sondaggi Tecnè: Draghi fa bene al centrodestra e male a Pd e M5S

L'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi fa bene alle forze di centrodestra e malissimo ai partiti che sostenevano il Conte bis. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Tecnè per Quarta Repubblica e andati in onda il 21 febbraio 2021. Rispetto ad un mese fa, il Carroccio ha guadagnato mezzo punto percentuale di consenso salendo al 23,7%. Il Pd, invece, ha perso un punto, scivolando sotto la soglia psicologica del 20% (19,3%). Fratelli d'Italia accorcia le distanze dai dem portandosi al 17,5% (+0,7%). Male i Cinque Stelle che calano di quasi un punto al 13,2%. Forza Italia consolida il suo bottino di voti passando in un mese dal 10,2% al 10,5%.

