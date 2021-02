The Handmaid's Tale 4: un teaser svela la data di uscita (Di giovedì 25 febbraio 2021) Hulu ha annunciato la data di uscita di The Handmaid's Tale 4 con un nuovo teaser della serie con star Elisabeth Moss. The Handmaid's Tale 4 racconterà un nuovo capitolo della storia ispirata al romanzo di Margaret Atwood e il nuovo teaser svela la data di uscita: il 28 aprile. Il video mostra June, la protagonista interpretata da Elisabeth Moss unirsi alla Resistenza, impegnata in nuove missioni che potrebbero cambiare per sempre il destino di Gilead. La donna, inoltre, cerca di ritrovare sua figlia e sembra destinata ad affrontare zia Lydia. La quarta stagione di The Handmaid's Tale riprenderà la storia da dove si era interrotta: June, la protagonista interpretata da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Hulu ha annunciato ladidi The's4 con un nuovodella serie con star Elisabeth Moss. The's4 racconterà un nuovo capitolo della storia ispirata al romanzo di Margaret Atwood e il nuovoladi: il 28 aprile. Il video mostra June, la protagonista interpretata da Elisabeth Moss unirsi alla Resistenza, impegnata in nuove missioni che potrebbero cambiare per sempre il destino di Gilead. La donna, inoltre, cerca di ritrovare sua figlia e sembra destinata ad affrontare zia Lydia. La quarta stagione di The'sriprenderà la storia da dove si era interrotta: June, la protagonista interpretata da ...

vieniasalvarmi : Quarta stagione di the handmaid’s tale il 28 aprile urloooooooo - antropogin : Sia lodato il ritorno di The Handmaid’s Tale grazie straziami fammi disperare - fleursparadise : È USCITO IL TEASER DELLA NUOVA STAGIONE DI THE HANDMAID’S TALE EVERYBODY MOVED - princheartbrkai : ogni trailer di ogni stagione di the handmaid's tale: 'we are an army we are planning a war' e poi non fanno un cazzo - Il_Nerdastro : Sarà O. T. Fagbenle (The Handmaid's Tale, Black Widow) ad interpretare Barack Obama in #TheFirstLady, con Viola Dav… -