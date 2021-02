Sanremo 2021, Giovanna Botteri: “Sono uguale a Naomi Campbell” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sanremo 2021, la giornalista Giovanna Botteri sarà tra le donne del Festival. Ecco le sue parole rilasciate all’AdnKronos: cosa ci dobbiamo aspettare Foto da Instagram: @paginasettemagazineManca sempre meno all’inizio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021. Il direttore artistico Amadeus si è impegnato anima e corpo per organizzare uno spettacolo indimenticabile, a dispetto delle varie problematiche relative al rispetto dei protocolli sanitari. Chi sarà fra le donne del Festival in questa edizione è la giornalista Giovanna Botteri, che dal primo agosto del 2019 è la corrispondente Rai in Cina. Dunque, chi meglio di lei può raccontarci l’inizio della pandemia, avendo vissuto nel Paese dove è partito ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021), la giornalistasarà tra le donne del Festival. Ecco le sue parole rilasciate all’AdnKronos: cosa ci dobbiamo aspettare Foto da Instagram: @paginasettemagazineManca sempre meno all’inizio della settantunesima edizione del Festival di. Il direttore artistico Amadeus si è impegnato anima e corpo per organizzare uno spettacolo indimenticabile, a dispetto delle varie problematiche relative al rispetto dei protocolli sanitari. Chi sarà fra le donne del Festival in questa edizione è la giornalista, che dal primo agosto del 2019 è la corrispondente Rai in Cina. Dunque, chi meglio di lei può raccontarci l’inizio della pandemia, avendo vissuto nel Paese dove è partito ...

