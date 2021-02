Roma ‘Dammi i soldi’ | la insegue e la strattona | poi si oppone agli agenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ha seguito la vittima, le ha chiesto dei soldi e poi, come se non bastasse l’ha afferrata per un braccio e ha cercato di strapparle via la mascherina. E’ successo ieri, intorno alle 13.30 a, in piazza Ruggero Di Sicilia, quando la vittima intimorita ha chiamato le forze dell’ordine che sono subito intervenute sul posto. L’aggressore identificato per R.C.E., domenicano di 35 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato ddella Polizia di Stato della Sezione Volanti, per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. Questo perché il 35enne ha anche opposto resistenzache, in ogni caso, sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo negli uffici di Polizia. su Il Corriere della Città.