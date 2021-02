PUBG: New State è il futuristico battle royale in arrivo su Android e iOS (Di giovedì 25 febbraio 2021) PUBG sta per ottenere un nuovo gioco per dispositivi mobili che proietta lo sparatutto in una dimensione più futuristica. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 25 febbraio 2021)sta per ottenere un nuovo gioco per dispositivi mobili che proietta lo sparatutto in una dimensione più futuristica. L'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid : PUBG: New State è il futuristico battle royale in arrivo su Android e iOS - HDblog : PUBG: New State è ufficiale, spremerà al massimo gli smartphone Android e iOS - Nextplayer_it : Krafton, INC. annuncia il futuro di Battle Royale, PUBG: NEW STATE - GamingTalker : PUBG New State annunciato per Android e iOS, arriva quest'anno - androidworldit : Un capitolo inedito di PUBG dedicato esclusivamente ai dispositivi mobili. -