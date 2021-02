Per evitare il caos Australia, Facebook prova a giocare d’anticipo in Canada (Di giovedì 25 febbraio 2021) giocare d’anticipo. Dopo la mossa, la contromossa, le polemiche e la stretta di mano (sette giorni dopo) che ha provocato un grande caos in Australia, Facebook in Canada prova a giocare d’anticipo e cerca un accordo strutturale in vista delle grandi modifiche in atto nel rapporto tra Big Tech e siti di informazione giornalistica. Perché il Paese Nordamericano sarà il secondo, dopo quello Oceanico, a inserire una legge che prevede il pagamento delle news pubblicate sui social network. LEGGI ANCHE > La legge Australiana sui media e i grandi del web è passata: ma cosa succede ora? E i modello canadese potrebbe ricalcare proprio quello Australiano. Per questo motivo Facebook, come ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 febbraio 2021). Dopo la mossa, la contromossa, le polemiche e la stretta di mano (sette giorni dopo) che ha provocato un grandeinine cerca un accordo strutturale in vista delle grandi modifiche in atto nel rapporto tra Big Tech e siti di informazione giornalistica. Perché il Paese Nordamericano sarà il secondo, dopo quello Oceanico, a inserire una legge che prevede il pagamento delle news pubblicate sui social network. LEGGI ANCHE > La leggena sui media e i grandi del web è passata: ma cosa succede ora? E i modello canadese potrebbe ricalcare proprio quellono. Per questo motivo, come ...

