Parità di genere, Ministra sarà ancora la professoressa Elena Bonetti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Italia Viva ha fatto il suo nome, Mario Draghi l’ha accolto: è Elena Bonetti la Ministra per le pari opportunità e la famiglia. Elena Bonetti, la professoressa della politica Nome: Elena Bonetti Ministero: Ministra per le pari opportunità e la famiglia Partito: Italia Viva Data di nascita: 12 aprile 1974 Luogo di nascita: Asola Età: 46 anni Famiglia: Sposata con Davide Boldrini, 2 figli Professione: Docente universitario Titolo di studi: Laurea in Matematica Account social: https://www.facebook.com/ElenaBonetti LEGGI ANCHE >>> Sondaggi politici, italiani favorevoli all’entrata di Draghi, ma qual è la prima scelta? LEGGI ANCHE >>> Andrea Orlando torna a ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Italia Viva ha fatto il suo nome, Mario Draghi l’ha accolto: èlaper le pari opportunità e la famiglia., ladella politica Nome:Ministero:per le pari opportunità e la famiglia Partito: Italia Viva Data di nascita: 12 aprile 1974 Luogo di nascita: Asola Età: 46 anni Famiglia: Sposata con Davide Boldrini, 2 figli Professione: Docente universitario Titolo di studi: Laurea in Matematica Account social: https://www.facebook.com/LEGGI ANCHE >>> Sondaggi politici, italiani favorevoli all’entrata di Draghi, ma qual è la prima scelta? LEGGI ANCHE >>> Andrea Orlando torna a ...

ItaliaViva : Italia Viva si propone nel contesto italiano in linea Renew Europe, come un partito riformista, liberale e democrat… - elenabonetti : La parità di genere è scelta necessaria per le politiche dell’Europa e degli Stati membri. Intervenendo all’incontr… - elenabonetti : Parità di genere, empowerment femminile, contrasto alla violenza contro le donne. Ne ho parlato in questa intervist… - gc_cerasoli : RT @ferdinandodior2: A proposito di parità di genere - E_Forense : RT @LucianoPetrullo: La parità di genere secondo #Ciccioli (#FdI) è il frutto dell'evoluzione dell'uomo al 1945. Per un aggiornamento si pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Parità genere Sicilia: donna entra in giunta, Musumeci nomina Baglieri ... la sua uscita aveva scatenato le polemiche delle opposizioni, col Pd che aveva presentato ricorso al Tar contestando al governatore Nello Musumeci il mancato rispetto della parità di genere. A ...

8 marzo, tre mesi di eventi Il 10 marzo seguirà l'incontro 'Verso l'agenda 2030: parità di genere ai tempi del Covid' con Paola Profeta, docente di Scienza delle finanze all'Università Bocconi. E poi il 17 e 23 marzo, 'La ...

Governo: Zingaretti, 'Pd porrà rimedio a ferita grave su donne' Affaritaliani.it ... la sua uscita aveva scatenato le polemiche delle opposizioni, col Pd che aveva presentato ricorso al Tar contestando al governatore Nello Musumeci il mancato rispetto delladi. A ...Il 10 marzo seguirà l'incontro 'Verso l'agenda 2030:diai tempi del Covid' con Paola Profeta, docente di Scienza delle finanze all'Università Bocconi. E poi il 17 e 23 marzo, 'La ...