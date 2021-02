Napoli eliminato e Gattuso infuriato, duro sfogo post partita (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gennaro Gattuso infuriato nel post partita, nel mirino dell’allenatore calabrese l’atteggiamento degli avversari in campo. Una vittoria amara, amarissima, quella del Napoli di Gattuso che, nonostante il 2-1 conquistato in casa contro il Granada, ha trovato comunque l’eliminazione dall’Europa League per mano della squadra spagnola che accede, dunque, agli ottavi. Una partita che ha visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gennaronel, nel mirino dell’allenatore calabrese l’atteggiamento degli avversari in campo. Una vittoria amara, amarissima, quella deldiche, nonostante il 2-1 conquistato in casa contro il Granada, ha trovato comunque l’eliminazione dall’Europa League per mano della squadra spagnola che accede, dunque, agli ottavi. Unache ha visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

