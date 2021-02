Marco Mengoni | dai disturbi psichici ai problemi di peso | “Pesavo 105 kg”

Leggi su kronic

(Di giovedì 25 febbraio 2021), illustre cantautore, racconta le sue difficoltà: daiaidi: “105 kg”, ha iniziato la sua carriera nel 2009 quando uscì vincitore del programma “X-Factor“, che divenne per il giovane cantante un vero e proprio trampolino di lancio. Da lì a poco sarebbe divenuto infatti uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico italiano. Ben prestoha infatti firmato il contratto discografico con la Sony Musica e, come è noto, ha partecipato per bene due volte al Festival di Sanremo posizionandosi la prima volta, nel 2010, con il brano “Credimi ancora“, al terzo posto. Mentre la seconda volta nel ...