Mancini: «Ci rode non aver mai battuto una big in campionato. Sul Milan…» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting Braga Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting Braga. STAGIONE AL DI SOPRA DELLE ASPETTATIVE – «Meglio dirlo a bassa voce, troppi complimenti». SACRIFICIO – «Ci stiamo sacrificando tutti, lo ha fatto Cristante, lo ha fatto Karsdorp, tanti giocatori si stanno adattando in questo momento». DIFFICOLTÀ CON LE BIG – «Sicuramente ci rode tanto, nel girone d’andata abbiamo fatto male con le big, bisogna cambiare qualcosa perché se vogliamo puntare alla Champions dobbiamo vincere gli scontri diretti». CONFRONTO – «Come gruppo lo siamo sempre stato, abbiamo sempre reagito ma nei nostri confronti ci siamo parlati. Se vogliamo puntare alla Champions, dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gianluca, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting Braga Gianluca, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting Braga. STAGIONE AL DI SOPRA DELLE ASPETTATIVE – «Meglio dirlo a bassa voce, troppi complimenti». SACRIFICIO – «Ci stiamo sacrificando tutti, lo ha fatto Cristante, lo ha fatto Karsdorp, tanti giocatori si stanno adattando in questo momento». DIFFICOLTÀ CON LE BIG – «Sicuramente citanto, nel girone d’andata abbiamo fatto male con le big, bisogna cambiare qualcosa perché se vogliamo puntare alla Champions dobbiamo vincere gli scontri diretti». CONFRONTO – «Come gruppo lo siamo sempre stato, abbiamo sempre reagito ma nei nostri confronti ci siamo parlati. Se vogliamo puntare alla Champions, dobbiamo ...

