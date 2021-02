Mafia: Cassazione, 'su indennizzo Contrada omesse valutazioni su dolo o colpa' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “La Corte di Appello di Palermo ha dedicato una stringata parte alla decisione in senso proprio svolgendo un ragionamento che, per plurimi aspetti, risulta insoddisfacente e contradditorio, oltre che in violazione di legge” . Lo scrivono i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza con cui il 20 gennaio scorso hanno annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto a Bruno Contrada, ex 007, la riparazione per ingiusta detenzione, quantificandola in 667mila euro. “La corte territoriale – si legge – non ha tenuto conto che l'intera motivazione della decisione della Corte Edu non influisce sulle fonti di prova che hanno condotto i giudici di merito ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, avendo il giudice europeo individuato la violazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “La Corte di Appello di Palermo ha dedicato una stringata parte alla decisione in senso proprio svolgendo un ragionamento che, per plurimi aspetti, risulta insoddisfacente e contradditorio, oltre che in violazione di legge” . Lo scrivono i giudici della Quarta sezione penale dellanella sentenza con cui il 20 gennaio scorso hanno annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto a Bruno, ex 007, la riparazione per ingiusta detenzione, quantificandola in 667mila euro. “La corte territoriale – si legge – non ha tenuto conto che l'intera motivazione della decisione della Corte Edu non influisce sulle fonti di prova che hanno condotto i giudici di merito ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, avendo il giudice europeo individuato la violazione ...

