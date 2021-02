Isola dei Famosi 2021 | Elisa Isoardi concorrente ufficiale

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Arriva la conferma:sarà una naufraga dell’dei. Spuntano anche i nomi di altri tre concorrenti ufficiali L’deista scaldando i motori: la nuova edizione del reality a base di avventura partirà su Canale 5 il prossimo giovedì 11 Marzo. Moltissimi rumors, in queste settimane, sono rimbalzati sul web, ma finalmente abbiamo una confermasarà una delle naufraghe pronte ad ingaggiare una lotta alla sopravvivenza nel paesaggio incontaminato dell’Honduras. Le dichiarazioni della quasi naufraga La conduttrice si racconta così al Corriere della Sera: “Non credo che la mia partecipazione al reality possa essere vista come un ...

La notizia circolava da settimane, da quando di fatto si è consumata la rottura con la RAI, ma adesso è ufficiale: Elisa Isoardi sarà una naufraga dell'famosi edizione 2021. I dettagli La notizia ve l'avevamo anticipata noi della Redazione di Cronaka 12 lo scorso 26 gennaio e adesso la nostra anticipazione trova la conferma ufficiale: Elisa ...Elisa Isoardi è probabilmente la concorrente più conosciuta della prossima edizione de L'Famosi e archiviata l'esperienza in Rai chiusa con La Prova Del Cuoco ed una partecipazione a Ballando con le Stelle , è pronta a sbarcare in Mediaset per la sua prima volta. Da quando nel ...La Isoardi, classe 1982, ci crede e pensa che la chiave sia “ trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita. Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più ...Super annuncio de L'Isola dei Famosi 2021, in Honduras è pronta a sbarcare anche lei: ecco di chi stiamo parlando ...