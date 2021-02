Groppi Amnesty | “Usare il Recovery per limitare industria delle armi”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Chiediamo di utilizzare una parte delle risorse del Recovery Plan per limitare l’industria degli armamenti, riconvertendo la produzione, o parti di essa, verso altre filiere che rispettano i diritti umani. Si pensi, ad esempio, al settore della transizione ecologica che ha bisogno di investimenti importanti per lo sviluppo di tutti gli ambiti collegati a questo processo”. A dirlo è Giulia Groppi, Lobbying and Policy Senior Officer di Amnesty International Italia, intervistata dall’agenzia Dire.

