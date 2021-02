Gamer perde a Call of Duty | invita la rivale a casa e la uccide

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Undi soli 18 anni è stato arrestato per aver ucciso una ragazza di 19, rea di averlo battuto in una sfida aof. La giovanissima Ingrid Olivera Bueno da Silva ha avuto come unica “colpa” l’essere molto talentuosa nei videogame. Questo talento innato le aveva permesso di diventare una giocatrice professionista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Un gamer di soli 18 anni è stato arrestato per aver ucciso una ragazza di 19, rea di averlo battuto in una sfida a Call of Duty.