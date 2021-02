Funerali di Stato Attanasio Iacovacci: “Vite strappate dalla ferocia” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si sono tenuti questa mattina nella basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma, i Funerali di Stato dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un attacco in Congo. I feretri, avvolti nella bandiera italiana, sono stati trasportati dai carabinieri del tredicesimo reggimento del Friuli Venezia Giulia, dove era in forza Iacovacci. Luca e Vittorio sono “stati strappati da questo mondo – ha detto nell’omelia il cardinale Angelo De Donatis – da artigli di una violenza feroce, che porterà altro dolore. Dal male viene solo altro male”. Presenti alla cerimonia, oltre alle famiglie delle vittime, il premier Mario Draghi, i ministri Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Patrizio Bianchi, Giancarlo Giorgetti, i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si sono tenuti questa mattina nella basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma, ididell’ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio, uccisi in un attacco in Congo. I feretri, avvolti nella bandiera italiana, sono stati trasportati dai carabinieri del tredicesimo reggimento del Friuli Venezia Giulia, dove era in forza. Luca e Vittorio sono “stati strappati da questo mondo – ha detto nell’omelia il cardinale Angelo De Donatis – da artigli di una violenza feroce, che porterà altro dolore. Dal male viene solo altro male”. Presenti alla cerimonia, oltre alle famiglie delle vittime, il premier Mario Draghi, i ministri Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Patrizio Bianchi, Giancarlo Giorgetti, i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria ...

