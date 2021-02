Europa League, Roma-Braga: El Shaarawy-Dzeko dal 1? per Fonseca. Le formazioni ufficiali (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alle ore 21.00 in campo Roma e Braga.Le formazioni ufficiali del match.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Diawara, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. FonsecaBraga (3-4-3): Matheus; Tormena, Rolando, Sequeira; Zè Carlos, Fransergio, Al Musrati, Galeno; Piazon, Sporar, Ricardo Horta. All. Carvalhal Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alle ore 21.00 in campo.Ledel match.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Diawara, Bruno Peres; Pedro, El. All.(3-4-3): Matheus; Tormena, Rolando, Sequeira; Zè Carlos, Fransergio, Al Musrati, Galeno; Piazon, Sporar, Ricardo Horta. All. Carvalhal

