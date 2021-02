Enrico Bartolini a Masterchef: dove si trovano i ristoranti, menù e prezzi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lo chef Bartolini accoglie i concorrenti di Masterchef nel suo ristorante di Milano per la semifinale. Va in onda questa sera una nuova puntata di Masterchef 10. La decima edizione del talent show culinario più famoso del mondo sta arrivando alle battute finali e infatti questa sera, su Sky Uno, andrà in onda la semifinale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lo chefaccoglie i concorrenti dinel suo ristorante di Milano per la semifinale. Va in onda questa sera una nuova puntata di10. La decima edizione del talent show culinario più famoso del mondo sta arrivando alle battute finali e infatti questa sera, su Sky Uno, andrà in onda la semifinale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FedorHome : RT @ilGamberoRosso: Da Ciccio Sultano a Enrico Bartolini, passando per Claudio Sadler, Peppe Guida, Niko Romito. Grandi investimenti in hot… - Pi3troDR : RT @ilGamberoRosso: Da Ciccio Sultano a Enrico Bartolini, passando per Claudio Sadler, Peppe Guida, Niko Romito. Grandi investimenti in hot… - Zebbolo : RT @repubblica: MasterChef 10, sei aspiranti chef a un passo dalla finale: Antonio, Azzurra, Federica, 'Aquila', Irene e Monir si giocano i… - repubblica : MasterChef 10, sei aspiranti chef a un passo dalla finale: Antonio, Azzurra, Federica, 'Aquila', Irene e Monir si g… - nando_finizio : RT @ilGamberoRosso: Da Ciccio Sultano a Enrico Bartolini, passando per Claudio Sadler, Peppe Guida, Niko Romito. Grandi investimenti in hot… -