Elon Musk ha perso 15 miliardi di dollari in un solo giorno (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non è stata una bellissima settimana per Elon Musk. La volatilità, cioè le oscillazioni nel valore dei titoli, degli ultimi giorni sul mercato borsistico di Wall Street ha comportato un nuovo cambio di posizioni sul podio degli uomini più ricchi del mondo. Il fondatore di Tesla, che era salito sul gradino più alto in forza degli spettacolari rialzi delle proprie aziende, ha ceduto lo scettro per effetto del calo – come riportato dalla testata economica Bloomberg – delle medesime azioni, calcolato in 15,2 miliardi di dollari in un solo giorno. Lunedì il titolo ha ceduto l'8,6% del suo valore, flessione attribuita all'annuncio di Musk di aver fortemente investito in valuta digitale Bitcoin. Superato da Bezos In seguito a questo arretramento, il patron di Tesla e SpaceX è ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non è stata una bellissima settimana per. La volatilità, cioè le oscillazioni nel valore dei titoli, degli ultimi giorni sul mercato borsistico di Wall Street ha comportato un nuovo cambio di posizioni sul podio degli uomini più ricchi del mondo. Il fondatore di Tesla, che era salito sul gradino più alto in forza degli spettacolari rialzi delle proprie aziende, ha ceduto lo scettro per effetto del calo – come riportato dalla testata economica Bloomberg – delle medesime azioni, calcolato in 15,2diin un. Lunedì il titolo ha ceduto l'8,6% del suo valore, flessione attribuita all'annuncio didi aver fortemente investito in valuta digitale Bitcoin. Superato da Bezos In seguito a questo arretramento, il patron di Tesla e SpaceX è ...

messinagiovanni : I bitcoin sono diventati un’altra cosa - jadetognon : @iamcalledfill Secondo me i futuri Jeff Bezos e Elon Musk non stanno su LinkedIn, mi sbaglierò ma forse sono più boomer di te ahahah - BotOfDogecoin : RT @fraasco85: E' bastato un semplice tweet di Elon Musk per riportare in orbita il dogecoin. Più 27% in poche ore dal tweet del magnate su… - BotOfDogecoin : RT @popupcomunica: E' bastato un semplice tweet di Elon Musk per riportare in orbita il dogecoin. Più 27% in poche ore dal tweet del magnat… - BotOfDogecoin : RT @fashionaut: E' bastato un semplice tweet di Elon Musk per riportare in orbita il dogecoin. Più 27% in poche ore dal tweet del magnate s… -