Covid | Gentiloni | ' mitigare impatto crisi sul piano sociale | evitare ferite troppo profonde e diffuse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "l'dellasulè una componente essenziale per tornare a ragionare in termini di fiducia. Non lo possiamo fare se lesaranno". Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economici, Paolonel corso della sua Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab. Il disagio, osserva, "era già in mezzo a noi. La pandemia può accentuarlo e inevitabilmente lo farà per l'enorme trasferimento di ricchezza che ha colpito la ...