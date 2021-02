Contagi in aumento, resta la linea del rigore fino a Pasqua. In arrivo il Dpcm (Di giovedì 25 febbraio 2021) 'Si registra un aumento dei Contagi non possiamo abbassare la guardia' ha sottolineato Speranza. Il nuovo Dpcm sarà in vigore dal 6 ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 febbraio 2021) 'Si registra undeinon possiamo abbassare la guardia' ha sottoto Speranza. Il nuovosarà in vigore dal 6 ...

TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte, deciso aumento dei contagi: 1453 su oltre 21mila tamponi. Ancora su i ricoverati in terap… - La7tv : #omnibus Il presidente della fondazione GIMBE Nino @Cartabellotta sull'aumento dei contagi #Covid a causa delle var… - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS: DOMICILIATI POSITIVI IN AUMENTO IN QUASI TUTTA LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA?? La situazione nel dettag… - Michelle_17Q : @franzmakk @arialmac_9 ti dirà, in privato, cosa le ho detto l'altra sera relativamente all'aumento dei contagi in… - torrempesta : Friendly reminder che: se le #istituzioni danno sempre la colpa ai cittadini per l'aumento dei #contagi, senza attu… -