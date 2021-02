Che Dio ci aiuti 6 stasera su Rai1: le anticipazioni della nona puntata (VIDEO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) stasera su Rai1, alle 21:25, nuovo appuntamento con Che Dio ci aiuti 6, la fortunata fiction con Elena Sofia Ricci: le anticipazioni della nona puntata. stasera su Rai1, alle 21:25, si rinnova l'appuntamento settimanale con Che Dio ci aiuti 6, nuova stagione della serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Come svelano le anticipazioni della nona puntata, Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l'unico che potrebbe essere compatibile e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021)su, alle 21:25, nuovo appuntamento con Che Dio ci6, la fortunata fiction con Elena Sofia Ricci: lesu, alle 21:25, si rinnova l'appuntamento settimanale con Che Dio ci6, nuova stagioneserie comedy ambientata nel convento più stravagantetv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Come svelano le, Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l'unico che potrebbe essere compatibile e ...

