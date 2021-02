Cannabis terapeutica, il coraggio di Walter De Benedetto (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Mi assumo la mia responsabilità, ho fatto di tutto per essere presente in aula. Questa è una battaglia in cui non ci sono solamente io, la Cannabis terapeutica è legale e può aiutare molte persone: il problema è che non ci assicurano la terapia. Voglio andare fino in fondo, non sono il narcotrafficante dei disabili” ha detto Walter De Benedetto, mentre si apprestava a risalire sull’ambulanza che lo ha trasportato, la mattina del 23 febbraio, al Tribunale di Arezzo dove si è tenuta l’udienza preliminare del processo che lo vede imputato per coltivazione di sostanza stupefacente in concorso. Rinviato a giudizio, andrà a processo il 27 aprile il paziente affetto da artrite reumatoide finito sotto inchiesta per aver coltivato in casa Cannabis a scopo terapeutico. Aveva optato per l’autoproduzione perché ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Mi assumo la mia responsabilità, ho fatto di tutto per essere presente in aula. Questa è una battaglia in cui non ci sono solamente io, laè legale e può aiutare molte persone: il problema è che non ci assicurano la terapia. Voglio andare fino in fondo, non sono il narcotrafficante dei disabili” ha dettoDe, mentre si apprestava a risalire sull’ambulanza che lo ha trasportato, la mattina del 23 febbraio, al Tribunale di Arezzo dove si è tenuta l’udienza preliminare del processo che lo vede imputato per coltivazione di sostanza stupefacente in concorso. Rinviato a giudizio, andrà a processo il 27 aprile il paziente affetto da artrite reumatoide finito sotto inchiesta per aver coltivato in casaa scopo terapeutico. Aveva optato per l’autoproduzione perché ...

