Amici: provvedimento disciplinare per Ibla, Enula, Alessandro e Aka7even (Di giovedì 25 febbraio 2021) Maglia sospesa e nessuna esibizione: ecco come i concorrenti di “Amici” hanno ricevuto un provvedimento disciplinare. Le brutte abitudini sono due a morire, anche quando si partecipa ad un programma televisivo come “Amici di Maria De Filippi”: oggi, per la seconda volta, la produzione ha dovuto riprendere i cantanti ed i ballerini per le condizioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Maglia sospesa e nessuna esibizione: ecco come i concorrenti di “” hanno ricevuto un. Le brutte abitudini sono due a morire, anche quando si partecipa ad un programma televisivo come “di Maria De Filippi”: oggi, per la seconda volta, la produzione ha dovuto riprendere i cantanti ed i ballerini per le condizioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

nonpiovepiu : no ma che daytime di merda quello di amici non solo mi hanno fatto incazzare la reggina enula ma mi hanno pure mand… - zazoomblog : Amici 2021 duro provvedimento disciplinare: che caos! – VIDEO - #Amici #provvedimento #disciplinare: - xoxothebadone : HELLO THERE sono tornata ma solo per poco, devo sclerare e arrabbiarmi per l’ingiustissimo provvedimento disciplina… - royaltythirl : io che volevo guardare amici per svagarmi e mi ritrovo a leggere minacce sull'# per un provvedimento disciplinare ???????? - tomm_eli : @AmiciUfficiale Redazione di amici siete ridicoli, ce la fate a scegliere un provvedimento per tutti anziché fare q… -