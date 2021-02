Zona arancione scuro, regole diverse da Imola a Sanremo. Sostamenti, scuole, seconde case: cosa cambia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Zona gialla, Zona arancione, Zona rossa: ci eravamo ormai abituati. Eravamo persino diventati bravi nel passare da una fascia all'altra, tenendo a mente i divieti da togliere o aggiungere. Ma il... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 24 febbraio 2021)gialla,rossa: ci eravamo ormai abituati. Eravamo persino diventati bravi nel passare da una fascia all'altra, tenendo a mente i divieti da togliere o aggiungere. Ma il...

petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - dellorco85 : La provincia di #Brescia e altri 9 comuni lombardi in 'zona arancione rafforzata'. Ma scegliere semplicemente tra z… - you_trend : ? Zona gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6 novembre… - MedsMaddy : RT @Valeriangione: Hanno aggiunto la zona arancione scuro sempre per non rovinare la palette? - odeurdelivres : ovviamente no, zona arancione e non si può andare da nessuna parte davvero sono esausta -