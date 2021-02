Tottenham-Wolfsberg 4-0: gli inglesi vanno avanti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La stessa storia dell’andata, questo Tottenham-Wolfsberg finisce con un rotondo 4-0 e conferma la distanza abissale tra le due squadre. A segno Alli nel primo tempo, poi nella ripresa Carlos Vinicius (due volte) e Bale arrotondano il risultato. Gli inglesi vanno avanti nella competizione, gli austriaci salutano. Quali sono le scelte dei tecnici? Mourinho non cambia il 4-2-3-1, ma vara un discreto turnover. Infatti c’è Hart in porta, con Doherty, Dier, Alderweireld e Davies a comporre la difesa. Mediana affidata a Sissoko e Winks. Sulla trequarti spazio a Lamela, Alli, Bergwijn, mentre in avanti c’è Carlos Vinicius. Feldhofer invece disegna un 3-5-2. Kuttin tra i pali, con pacchetto arretrato formato da Baumgartner, Henriksson e Lochoshvili. Novak sulla corsia di destra, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La stessa storia dell’andata, questofinisce con un rotondo 4-0 e conferma la distanza abissale tra le due squadre. A segno Alli nel primo tempo, poi nella ripresa Carlos Vinicius (due volte) e Bale arrotondano il risultato. Glinella competizione, gli austriaci salutano. Quali sono le scelte dei tecnici? Mourinho non cambia il 4-2-3-1, ma vara un discreto turnover. Infatti c’è Hart in porta, con Doherty, Dier, Alderweireld e Davies a comporre la difesa. Mediana affidata a Sissoko e Winks. Sulla trequarti spazio a Lamela, Alli, Bergwijn, mentre inc’è Carlos Vinicius. Feldhofer invece disegna un 3-5-2. Kuttin tra i pali, con pacchetto arretrato formato da Baumgartner, Henriksson e Lochoshvili. Novak sulla corsia di destra, ...

