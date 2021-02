The Climb 2 per Oculus Quest e Quest 2 ha una data di uscita (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La realtà virtuale ha fatto molta strada negli ultimi anni. Poco dopo l'arrivo di Oculus, la maggior parte dei giochi erano esperienze relativamente semplici e tra Queste esperienze c'era The Climb di Crytek. Ora, il simulatore di arrampicata tornerà con The Climb 2 il 4 marzo. The Climb 2 vi porta in tutto il mondo a scalare vari percorsi. Nel trailer di annuncio dello scorso anno, abbiamo visto che saremo in grado di scalare montagne, grattacieli e potenzialmente un vulcano attivo. Quest'ultimo non è confermato, ma era visibile circa a metà del trailer. Tuttavia, non ci sono solo buone notizie. Per ora, il gioco arriverà solo su visori Oculus Quest. Quindi, se possedete un Oculus ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La realtà virtuale ha fatto molta strada negli ultimi anni. Poco dopo l'arrivo di, la maggior parte dei giochi erano esperienze relativamente semplici e trae esperienze c'era Thedi Crytek. Ora, il simulatore di arrampicata tornerà con The2 il 4 marzo. The2 vi porta in tutto il mondo a scalare vari percorsi. Nel trailer di annuncio dello scorso anno, abbiamo visto che saremo in grado di scalare montagne, grattacieli e potenzialmente un vulcano attivo.'ultimo non è confermato, ma era visibile circa a metà del trailer. Tuttavia, non ci sono solo buone notizie. Per ora, il gioco arriverà solo su visori. Quindi, se possedete un...

Eurogamer_it : Oculus Quest e Quest 2 stanno per ricevere #TheClimb2 di Crytek. - autismhardstuck : its legit bs yes yes climb the ladder !!11!!11 +12/+13 -15/-18 hahah!hahahahahhaxdxdxdxdxdxdx yes yes sure do disgu… - PCGamingit : The Climb 2 ha una data d'uscita su Oculus Quest - - vmaritaaaa : ver hanna montana solo para cantar in the climb, es mi passion. - scintoluca : RT @ViniZabuProTeam: #ZabuTrainingCamp Day 1 Doppia scalata al Monte Serra e finale a Montecatini Alto per i nostri corridori a cui si è a… -