Rivolta di migranti sulla nave quarantena Allegra a Porto Empedocle | video

Rivolta di migranti sulla nave quarantena "Allegra" a Porto Empedocle

Un gruppo di migranti in Rivolta a Porto Empedocle: in tantissimi hanno provato a scappare dal battello in quarantena ormeggiato sulla banchina Todaro. Uno di loro, positivo al Covid, ha dichiarato di non voler rimanere in Italia ma di essere diretto verso altri paesi esteri. Altri si sono gettati in acqua per protesta. È in corso un intervento della polizia antisommossa.

